أفاد التلفزيون الجزائري العمومي مساء اليوم انه لم ولن يتم بث مباريات تصفيات كأس إفريقيا خارج الديار.



وأشارت القناة العمومية إلى انعدام إمكانية التفاوض مع المالك الحصري، فيما شرعت الفيفا - الاتحاد الدولي لكرة القدم- في البحث عن سبل كسر الاحتكار بالنسبة لتصفيات كأس العالم القادمة ما يمنح التلفزيون الجزائري إمكانية التفاوض لضمان البث لمباريات المنتخب الوطني داخل وخارج الجزائر، خدمة للجمهور العريض وتماشيا مع السياسة الجديدة للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري