باتت السنغال أول المنتخبات المتأهلة الى نهائيات كأس الأمم الإفريقية المؤجلة من 2021 الى مطلع 2022 بسبب فيروس كورونا المستجد، بجانب الكاميرون المضيفة وذلك بعد تحقيقها فوزها الرابع تواليا بتغلبها الأحد على مضيفتها غينيا بيساو 1-صفر في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة التاسعة.



وبعد ان استهلت العودة من التوقف الذي فرضه فيروس كورونا، بالفوز في منتصف الاسبوع على غينيا بيساو 2-صفر، جددت السنغال وصيفة البطلة الفوز على منافستها وهذه المرة خارج الديار بفضل هدف وحيد سجله نجم ليفربول الإنكليزي ساديو مانيه في الدقيقة 82، بعد أن كان أيضا صاحب هدف التقدم في مباراة الأربعاء.



ورفعت السنغال التي خسرت نهائي البطولة العام الماضي أمام الجزائر، رصيدها الى 12 نقطة في الصدارة بفارق 6 عن الكونغو الثانية التي تلعب الإثنين مع إسواتيني (من دون نقاط).



وبما أن صاحبي المركزين الأولين في كل مجموعة يتأهلان الى النهائيات، حسمت السنغال مشاركتها السادسة عشرة في البطولة القارية بسبب النقاط التسع التي تفصلها عن غينيا بيساو الثالثة التي تأثرت بالنقص العددي في صفوفها منذ الدقيقة 64.