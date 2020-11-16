ينظم المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية الطبعة الأولى لجائزة أفضل علامة تجارية ومسابقة وطنية لأحسن اختراع احتفالا باليوم الوطني للابتكار السادس والعشرين.

وأفاد منشور لوزارة الصناعة أن هاتين المسابقتين تعدان فرصة للمؤسسات الوطنية للترويج لعلاماتها التجارية وعرض منتجاتها وفرصة للمبتكرين وحاملي المشاريع لعرض اختراعاتهم والتعريف بها.

وأكد ذات المصدر أنه نظرًا للوضع الصحي الحالي، سيتم تنظيم المسابقتين، استثناء، عن بُعد، وبالتالي ـ يضيف نفس المصدرـ يتعين على الراغبين المشاركة في المسابقتين ملء الاستمارات الموجودة على موقع المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية. وحدد الموعد النهائي لاستلام استمارات المشاركة بيوم 26 نوفمبر الجاري.