سجلت المصالح التقنية المتخصصة للمديرية العامة للأمن الوطني تسارع في عملية تحميل تطبيقة الأمن الوطني "ألو شرطةALLO CHORTA " وسط المواطنين بنسبة معتبرة، منذ إطلاقها على الهواتف الذكية، بلغت أكثر من 50000 تحميل.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في منشور عبر موقعها على الفايسبوك أن هذه التطبيقة تسمح للمواطن من التفاعل الآني والمشاركة في العملية الأمنية، من خلال ما تتضمنه من مزايا بإرسال صور وفيديوهات حول أحداث أو وقائع، إلى مصالح الأمن الوطني في حينها لاتخاذ التدابير الملائمة في الآجال القياسية والتي تشكل مخالفات أو جنح أو حتى جنايات تمس بأمن الموطن والممتلكات.

ووأضاف ذات المصدر أن التطبيقة توفر خدمات أمنية تسمح بترقية الخدمة العمومية المرجوة لفائدة المواطن، كما أنها جاءت تكملة للقنوات الاتصالية المتاحة من طرف الأمن الوطني للمواطنين، على غرار الموقع الإلكتروني وتويتر وفايسبوك للأمن الوطني، للتبليغ عن أي جريمة في وقت قياسي، بما يمكن مصالح الشرطة من التدخل بفاعلية ونجاعة.