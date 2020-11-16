قدمت الخارجية العمانية تعازيها لسوريا بوفاة وزير خارجيتها وليد المعلم الذي وافته المنية صباح اليوم الإثنين.

وجاء في بيان الخارجية العمانية اليوم "تعرب الخارجية عن تعازيها ومواساتها إلى الأشقاء في الجمهورية العربية السورية في وفاة معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين ‎وليد المعلم رحمه الله".

وأعلن التلفزيون الرسمي السوري في وقت مبكر، من اليوم الإثنين، وفاة وليد المعلم، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين، عن عمر ناهز 79 عاما.