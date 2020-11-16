تمكنت عناصر أمن دائرة الغزوات التابع لأمن ولاية تلمسان من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في السرقة من داخل المساكن.

وحسب بيان ذات الهيئة تحوز "الخبر" نسخة منه، أن العملية تمت على إثر معلومات مفادها ممارسة جماعة إجرامية لنشاط مشبوه متمثل في السرقة من داخل المساكن، استغلالا للمعطيات تم تكثيف الأبحاث والتحريات من طرف مصالح الأمن أسفرت عن توقيف 04 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و28 سنة، مع استرجاع المسروقات. بعد استكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز إجراء قضائي عن قضية تكوين جمعية أشرار، السرقة الموصوفة بتوافر ظروف التعدد، الكسر والتسلق، إخفاء أشياء مسروقة، قدم بموجبه الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الغزوات.

وفي ذات السياق، تمكنت قوات الشرطة لأمن دائرة شتوان التابع لأمن ولاية تلمسان من توقيف امرأة مبحوث عنها محل أمر بالقبض، حيث جاءت العملية على إثر دوريات لقوات الشرطة أسفرت عن توقيف المشتبه فيها البالغة من العمر 28 سنة، مبحوث عنها محل أمر بالقبض من طرف العدالة عن قضية " حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة لغرض الترويج"، بعد تحويل المشتبه فيها إلى مقر الأمن واستكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز إجراء قضائي قدمت بموجبه أمام العدالة.