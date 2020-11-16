تمكنت الشرطة القضائية بأمن مستغانم بالتنسيق مع الجيش الوطني الشعبي من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في التهريب الدولي للمخدرات، يقودها "بارون" مخدرات جزائري هارب إلى المغرب، وحجز 157 كلغ من الكيف المعالج و توقيف 7 متهمين.

العملية جاءت بعد ورود معلومات للجهات الأمنية تفيد بوجود شاحنة مشبوهة، وبعد توقيف السائق المشتبه فيه المكلف بعملية الشحن على متن شاحنة تبريد مرقمة بولاية تيزي وزو الذي ضبط في حالة تلبس بأحد المستودعات المخصصة لذلك بأحياء مدينة مستغانم تحمل 27 كلغ من الكيف المعالج.

ومكنت عملية تفتيش المستودع من ضبط كمية ثانية مقدرة بـ 140 كلغ من الكيف المعالج بأصل الكمية الإجمالية المحجوزة 157 كلغ من الكيف المعالج.

كما تم توقيف باقي أفراد العصابة البالغ عددهم 6 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 32 و 40 سنة ينحدرون من وهران ومستغانم وتيزي وزو، من بينهم امرأة وحجزت 5 مركبات مرقمة بترقيم وهران معسكر و تيزي وزو، ويبقى الممون الرئيسي للشبكة الإجرامية في حالة فرار بأحد الدول المجاورة.