يلاقي ظهر اليوم المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم نظيره الزيمبابوي، على ملعب " هاراري ناشيونال سبورتس ستاديوم " وذلك لحساب الجولة الرابعة من تصفيات كان الكاميرون 2021.

ويسعى الخضر لتأكيد قوتهم من خلال تحقيق الفوز 22 في مشوارهم ، وكانت العناصر الوطنية قد خاضت عشية أمس آخر مران لها على أرضية الميدان الرئيسي الذي سيحتضن اللقاء. وعرفت التدريبات حضور جميع اللاعبين فيما يتجه مدافع أولمبيك ليون جمال بن العمري للمشاركة أساسيا، ;و قد يمنح المدرب جمال بلماضي فرصة لأسماء جديدة وذلك لربح وقت كاف من اللعب خاصة وأن المحاربين قد حسموا تأهلهم إلى نهائيات أمم إفريقيا 2021 في وقت مبكر باحتلالهم المركز الأول في المجموعة الثامنة وبرصيد 9 نقطة ، آخرها كان الفوز على زيمبابوي بملعب 5 جويلية بثلاثية لواحد.

وقال مدرب زيمبابوي "زدرافكو لوغاروسيتش" بأن منتخب بلاده سيأثر للخسارة الأولى لأنه كان ساذجا في تعامله مع المنافس ما كلف فريقه أهدافا لا يمكن أن تسجل عليهم في لقاءات بذلك المستوى، مضيفا بأن لاعبيه عازمين على الإطاحة بأبطال إفريقيا والسيطرة على أطوار المباراة منذ البداية.

من جهته المدرب جمال بلماضي قال في وقت سابق بأن هدف الخضر يبقى التأهل إلى نهائيات الكان وكأس العالم 2022 ، والأمر المهم أنه وجب عليه كمدرب التأقلم مع جميع المعطيات خصوصا في ظل الأوضاع الصحية الراهنة، الظروف المناخية والغيابات المحتملة.

وكانت بعثة المنتخب الوطني قد أجرت صباح أمس فحوصات الكشف عن فيروس كورونا وجاءت نتائجها سلبية لجميع عناصر الوفد.