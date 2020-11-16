ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1%، وسط آمال بأن تتجه مجموعة "أوبك+" لتمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى ما بعد نهاية العام الجاري.

وصعد سعر خامي "برنت" و"نايمكس" أكثر من 8% في الأسبوع الماضي بدعم من الأنباء الإيجابية حول لقاح "فايزر" و"بيونتك" لفيروس "كورونا".

وتترقب الأسواق انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية لـ "أوبك+" غداً الثلاثاء، والذي من الممكن أن يقترح إدخال تعديلات على مستويات الإنتاج حينما يجتمع كافة وزراء المجموعة في الثلاثين من نوفمبر الجاري، حيث تخفض الإنتاج بنحو 7.7 مليون برميل يومياً في الوقت الحالي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي 1.42% إلى 43.27 دولاراً للبرميل، في تمام الساعة30 :08 صباحاً بتوقيت الجزائر.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي بنسبة 1.42% مسجلة 40.70 دولاراً للبرميل.