دعت وزارة البريد، اليوم الإثنين، المتقاعدين، بضرورة احترام الأيام المحدّدة لصبّ معاشاتهم، حسب ما أفاد بيان للوزارة.

وأشار بيان الوزارة، نشر عبر حسابها الرسمي فايسبوك، أن العملية تأتي في إطار الإجراءات الوقائية المتخذة للحدّ من انتشار الفيروس المستجدّ كوفيد-19، مما يسمح بتسيير فعّال لعمليات سحب المعاشات والمنح، وبالتالي تحسين ظروف الاستقبال من خلال تفادي الاكتظاظ على مستوى المكاتب البريدية.

وأفادت الوزارة، أنه بإمكان تحميل التطبيق الإلكتروني الذي تمّ تطويره خصّيصا لتسهيل عملية التّعرف على أيام صبّ المعاشات والمنح لفائدة المتقاعدين وذوي الحقوق على الرابط التالي: https://edcarte.poste.dz/ar/cnr.php