أكد رئيس الاتحادية الجزائرية للرياضة الميكانيكية أمين لعايبي انتظار رد وزارة الشباب والرياضة بخصوص تنظيم سباق للدراجات النارية شهر ديسمبر المقبل بمدينة تيبازة.

وأوضح المتحدث ذاته لوكالة الأنباء الجزائرية " نحن ننتظر ردا من الهيئة الوصية لتنظيم السباق شهر ديسمبر القادم ، حسب برنامج نشاطات الهيئة الفيدرالية لما تبقى من العهدة الأولمبية 2017ـ 2020 ، لدينا الموافقة الشفهية فقط."

وأضاف"الظاهر أنه يستحيل تنشيط هذه المسابقة نظرا للظروف الصحية التي تجتازها الجزائر والعالم بأسره لكن كنا نعتزم إجراء المنافسة في الهواء الطلق وبتنظيم محكم، يخلو من تجمع الأفراد ويستجيب للتدابير الوقائية."