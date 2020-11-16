قررت مصالح ولاية عين تموسنت، اليوم الإثنين، في بيان لها، منع كل شخص مصاب بفيروس كورونا الذي يتابع علاجه في المنزل بأمر من الطبيب المعالج، الخروج من المنزل تحت أي ظرف كان.

وأضاف البيان أنه يجب على كل مصاب أو مشتبه في إصابته بفيروس كورونا الاحترام التام لفترة الحجر الطبي المنزلي المقدر بـ 14 يوما من تاريخ الكشف أو معاينة الطبيب المعالج.

كما يتعين على المصاب الذي يعالج في المنزل إمضاء تعهد حسب النموذج الذي يحدده مدير الصحة والسكان بالالتزام التام بتدابير وإجراءات الحجر الطبي المنزلي. وأكد البيان، أن كل مخالف لأحكام هذا القرار يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في التنظيمات المعمول بها في هذا الشأن.