أصدرت، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأحد، محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيارت، أحكاما تراوحت بين عامين و7 سنوات سجنا نافذا في حق 12 شخصا متهما من بينهم امرأتان في قضية إرهاب وبرّأت ساحة متهم واحد.

وقائع هذه القضية تعود إلى شهر أوت من السنة الماضية، المتابع فيها 13 شخصا بجناية إنشاء تنظيم إرهابي يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الوطنية ونشر مطبوعات وتسجيلات تشيد بالأفعال الإرهابية والإشادة بأفعال إرهابية واستخدام تكنولوجيات الإعلام الآلي في نشر أفكار وأعمال ونشاط إرهابي وجنحة حيازة ذخيرة أسلحة حربية من أجل البيع.

ودامت هذه المحاكمة الماراطونية، ما يقارب الـ 12 ساعة وانتهت في ساعة متأخرة، بإدانة متهمتين تقيمان خارج الولاية، بعامين حبسا نافذا إحداهما موقوفة وأخرى أودعت المؤسسة العقابية من القاعة، و7 متهمين آخرين بـ 3 سنوات سجنا نافذا ومتهمين إثنين بـ 4 سنوات سجنا نافذا ومتهم واحد بـ 7 سنوات سجنا نافذا وبرّأت متهما آخر.