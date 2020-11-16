دخل المبلغ عن الفساد تونسي نور الدين، في إضراب عن الطعام في سجن وهران، الذي يتواجد فيه منذ 23 سبتمبر الماضي، على ذمة التحقيق القضائي في قضية تتعلق بتصريحات أدلى بها بخصوص خصامه مع قضاة ووكلاء جمهورية سابقون في مجلس قضاء وهران.

وذكر مصدر من عائلة المحبوس لـ"الخبر" أنه أبلغهم في آخر زيارة له في سجن وهران بأنه أخبر محاميه أنه قرر الشروع في إضراب عن الطعام يوم الأحد الماضي ( أمس).

وهذا في ظل عدم انطلاق التحقيق القضائي في القضية التي يوجد فيها رهن الحبس المؤقت، والتي وجهت له فيها تهم "خطيرة" منها التخابر لفائدة جهة أجنبية، بالإضافة إلى تهم تتعلق بمنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قضايا الفساد وطريقة المعالجة القضائية لملف الفساد في ميناء وهران، الذي أبلغ عنه مصالح الدرك الوطني منذ سنة 2016، والتي ذكر اسمه فيها كشاهد.

وكان قد ابلغ النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران ووزارة العدل وغيرها من الهيئات عن "اختفاء وثائق في الملف القضائي الخاص بقضية ميناء وهران".