أعلن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، اليوم الإثنين، عن كشف وتفكيك 33 خلية إرهابية خلال العام الجاري.

جاء ذلك خلال جلسة استماع للوزير في لجنة الأمن والدفاع في البرلمان التونسي حول تفشي الجريمة، بحسب قناة "نسمة" الخاصة. وقال شرف الدين إنه خلال 2020 تم الكشف عن 33 خلية تكفيرية والقيام بـ 48 عملية استباقية مكنت من القضاء على 9 عناصر إرهابية.

وأضاف أنه تم الكشف عن "مخابر" لصنع المتفجرات، بالإضافة إلى القضاء على عنصرين من العناصر الإرهابية المتحصنة في الجبال.

وأوضح الوزير أن الحل الأمني لا يمكن أن يكون الحل الأسلم والأوحد للحد من الجريمة. وشدد على ضرورة توفر كل الجهود من المجتمع والأسرة التربوية الناشئة وصولا إلى السلطات التشريعية والقضائية كافة.

والشهر الماضي، أعلنت الداخلية التونسية عن إحباط عملية إرهابية نوعية من قبل عنصرين تابعين لتنظيم ما يعرف بـ "داعش" الإرهابي، في ولاية جندوبة (شمال غرب)، وفي مدينة قبلي (جنوب). وفي سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية التونسية مقتل عنصر أمن وإصابة زميل له، بعد تعرضهما لعملية دهس من طرف 3 إرهابيين بواسطة سيارة في ولاية سوسة شرقي البلاد.

وشهدت تونس في مارس 2016، أكثر الهجمات الإرهابية عنفا، في هجوم شنه عناصر من ما يسمى بـ"داعش" على ثكنة عسكرية وأمنية في مدينة بنقردان على الحدود مع ليبيا، واشتبكت مع قوات الأمن والجيش، ما أسفر عن مقتل 55 إرهابيا و12 من القوات الأمنية و7 مدنيين.