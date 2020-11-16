أفادت مصادر متطابقة بتيزي وزو، أن مصالح مديرية التربية للولاية قد قامت، أمس الأحد، بغلق ثانوية سحوي علجية ببلدية عزازڨة، بعد تلقيها لتقرير أعدته المصالح الطبية المكلفة بمتابعة انتشار وباء كوفيد 19 في الوسط المدرسي الذي أكد الاشتباه في ظهور أعراض الإصابة بالمرض وسط عناصر من الطاقم التربوي لذات المؤسسة التربوية.

وحسب المصدر نفسه سجلت ذات المصالح 96 حالة لمعلمين وتلاميذ على مستوى 29 مؤسسة تربوية يشتبه في إصابتهم بوباء كوفيد 19 من أصل 950 مدرسة ابتدائية تضمها ولاية تيزي وزو .

يذكر أنه لا تزال مدرسة قاسي شاوش ببلدية عزازڨة مغلقة بسبب تسجيل حالات الإصابة بالوباء وسط الطاقم التربوي بعدما كان الأمر يخص في البداية شكوك بوجود حالات الإصابة بكورونا فيروس وسط التلاميذ.