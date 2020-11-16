اقتطع المنتخب الوطني لكرة القدم عشية اليوم أولى تأشيرات نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 المقررة بالكاميرون عقب تعادلهم على مضيفهم الزيمبابوي بنتيجة لحساب الجولة الرابعة من تصفيات الـ"كان"

من على ملعب " هاراري ناسيونال سبورتس ستاديوم " واصل الخضر سلسلة نتائجهم الايجابية بوصولهم للمباراة رقم 22 بدون هزيمة ، 10 نقاط نقطة كانت كافية لرفقاء محرز لتضعهم في ريادة المجموعة الثامنة.

ودخل المنتخب الجزائري الشوط وعينه على مباغتة المنافس الذي يسعى بدوره من الانتقام لخسارة لقاء الذهاب بالجزائر بنتيجة ثلاث أهداف لواحد على ملعب الخامس جويلية وسيطرت العناصر الوطنية على النصف ساعة الأول من المواجهة التي تنوع فيها اللعب بين الكرات الطويلة من جانب أصحاب الأرض.

فيما انتهج أشبال بلماضي أسلوب اللعب بالكرات القصيرة وأيضا الطويلة والتي أثمرت عن هدف السبق لأبطال إفريقيا في الدقيقة عن طريق رأسية محكمة من آنديه ديلور بعد كرة مليمترية من رضا حلايمية في الدقيقة 33 ، ليتواصل الضغط الجزائري الذي كلل بهدف ثاني في الدقيقة من توقيع رياض محرز بطريقة رائعة عند الدقيقة 37.

ولم يستسلم أصحاب الأرض بسهولة ونجحوا في تقليص الفارق بكرة ثابتة أودعها اللاعب موسونا في شباك الحارس رايس وهاب مبولحي عند الدقيقة 42.

الشوط الثاني أجرى في بدايته المدرب الكرواتي زدرافكو لوغاروفيتش لمنتخب زيمبابوي أربعة تغييرات على دفعة واحدة على أمل العودة في النتيجة ونجح منتخب " ذو واريوس بعد عدة محاولات في تقليص الفارق عند طريق برانس دوبي بعدما أنفلتت الكرة من يد رايس مبولحي .

وقام الناخب الوطني بإقحام كل من هاريس بلقبلة، بغداد بونجاح، آدم وناس، ياسين براهيمي خلال أطوار الشوط الثاني الذي انتهت نتيجته بهدفين في كل شبكة.

نتيجة ضمن بها الخضر تأهلهم الرسمي إلى العرس القاري برصيد 10 نقاط في انتظار الجولتين المقررتين في مارس أمام كل من زامبيا وتنزانيا.

ترتيب المجموعة 8 :

الجزائر 10 ن زامبيا 3 ن

زيمبابوي 5 ن بوتسوانا 1 ن