تقدم الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الاثنين، بتعازيه الخالصة إلى أسرة الباحثة في علم الأوبئة بجامعة سطيف، البروفيسور زبيدة زايدي التي وافتها المنية اثر إصابتها بفيروس كوفيد-19.

وكتب الوزير الأول على حسابه بموقع "تويتر": "يخطف منا فيروس كورونا باحثة من المتميزين وطنيا و عالميا في علم الأوبئة، البروفيسور بجامعة سطيف، السيدة زبيدة زايدي، رحمها الله".

وأضاف الوزير الأول: "تعازي الخالصة إلى عائلة الفقيدة و إلى كل أفراد السلك الطبي، و أدعو الله أن يتغمدها برحمته الواسعة و يسكنها فسيح جناته و يلهم أهلها الصبر و السلوان".