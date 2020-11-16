تعادل نصر حسين داي و اولمبي المدية وديا بنتيجة 2-2 (الشوط الاول: 0-0)، اليوم الاثنين بملعب "امام الياس" بالمدية، في اطار الاستعدادات تحسبا لانطلاق بطولة الرابطة الأولى يوم 28 نوفمبر.

ويلتقي الفريقان مجددا وديا يوم الجمعة بملعب "20 اوت 1955" (الجزائر العاصمة).

وتواصل النصرية تحضيراتها بعد مشاركتها في الدورة الودية المخلدة لروح المدرب السابق لمولودية الجزائر، المرحوم اسماعيل خباطو، حيث انهزمت في النهائي امام "العميد" بضربات الترجيح.

من جهته، يسجل اولمبي المدية نتيجته الايجابية الثانية،، عقب تجاوزه عقبة وفاق سطيف (2-1) الاربعاء الماضي.

ويستهل نصر حسين داي الموسم الجديد باستضافة مولودية وهران، بينما يواجه اولمبي المدية بميدانه فريق شبيبة الساورة.