أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية (حكومية), اليوم الإثنين, عن تسيير أولى الرحلات الجوية إلى مطار قرطاج بتونس، بعد إغلاق استمر أكثر من 7 أشهر إثر تداعيات تفشي جائحة "كوفيد-19".

وأوضح محمد قنيوه، المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الليبية في تصريحات صحفية سيتم تسيير ثلاث رحلات أسبوعيا, مع مراعاة التشغيل وفق البروتوكول الصحي لمشترك".

ويأتي ذلك عقب يومين من إعادة ليبيا افتتاح معبر "رأس اجدير" البري مع تونس.

وأعلنت ليبيا الأسبوع الماضي توصلها إلى اتفاق مع تونس، لإعادة فتح المعابر الحدودية بين البلدين, مع تطبيق البروتوكول الصحي المشترك.

وبموجب البروتوكول الصحي الموقع بين طرابلس وتونس, يطلب من مسافري البلدين تقديم تحليل (بي سي أر) بالخلو من الإصابة لا يتجاوز 72 ساعة من وقت الوصول،

مع تقديم تعهد كتابي بالموافقة على الحجر الصحي الذاتي لمدة عشرة أيام.

واستغرق إعداد البروتوكول الصحي أكثر من ثلاثة أشهر واجتماعات مكثفة بين البلدين.

ويعد المعبر الحدودي "رأس جدير" الذي يربط بين تونس وليبيا، من أهم وأكبر المعابر البرية التي تربط ليبيا مع تونس.

وبلغ إجمالي الإصابات بـ (كوفيد-19) في ليبيا 74324 حالة، من بينها 44733 حالة شفاء و1025 حالة وفاة، منذ تسجيل أول إصابة في مارس الماضي.