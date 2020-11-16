يشارك وزير الطاقة ورئيس ندوة أوبيب عبد المجيد عطار، غدا الثلاثاء في الاجتماع الرابع والعشرين للجنة الوزارية المختلطة لمتابعة اتفاق أوبيب وخارج أوبيب، والتي ستخصص لبحث وضعية سوق النفط الدولية وآفاق تطورها على المدى القصير، حسبما أفاد به بيان لوزارة الطاقة اليوم الاثنين.

وأوضح ذات المصدر أن "وزير الطاقة و رئيس ندوة منظمة البلدان المصدرة للبترول، عبد المجيد عطار،سيشارك غدا الثلاثاء 17 نوفمبر 2020، في أشغال الاجتماع الـ24 للجنة الوزارية المختلطة لمتابعة أوبيب وخارج أوبيب والذي سيعقد عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد".

وأضاف البيان أن هذا الاجتماع سيخصص لبحث أوضاع السوق الدولية للنفط وآفاق تطورها على المدى القصير.

كما أشارت وزارة الطاقة إلى أن "أعضاء اللجنة الوزارية المختلطة لمتابعة اتفاق أوبيب وخارج أوبيب سيعكفون كذلك على تقييم مستوى احترام التزامات خفض الإنتاج للدول الموقعة على إعلان التعاون لشهر أكتوبر، كما تم إقرارها خلال الاجتماع الوزاري العاشر لمنظمة أوبيب وخارج أوبيب في 12 أفريل 2020 ''.

وتتكون اللجنة الوزارية المختلطة لمتابعة اتفاق أوبيب وخارج أوبيب من سبع دول أعضاء في أوبيب (الجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت ونيجيريا وفنزويلا) ودولتين من خارج أوبيب (روسيا وكازاخستان).