أعلنت وزارة الدفاع الصحراوية اليوم الاثنين، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت نهار اليوم هجومات مكثفة على طول جدار الذل والعار المغربي، شملت عدة مواقع لتخندق قوات الاحتلال المغربي .

وجاء في البلاغ العسكري (رقم4) للوزارة ونقلته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، ان "وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت اليوم هجومات مكثفة على جدار الذل والعار المغربي، وقد شملت هذه الهجومات تنفيذ العديد من عمليات القصف المركز التي استهدفت جحور القوات المغربية الغازية وحولتها الى جحيم تحت أقدام الغزاة".

واستهدف القصف المركز، وفق ذات البيان، نقطة الانذار 71 من قطاع حوزة، والقاعدة رقم 04 من قطاع آمكالا، والقاعدة رقم 20 قرب روس السبطي.

كما طال القصف نقطة الانذار 191 من قطاع الفرسية مرتين, الى جانب قصف استهدف

القاعدة رقم 12 من الفيلق 47 بقطاع أم أدريكة وأخر على القاعدة 04 من الفيلق 63 بقطاع البكاري.

وقال البيان أن "وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي الباسلة تواصل دك معاقل الغزاة على طول جدار الذل والعار".