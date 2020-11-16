أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن المملكة المتحدة حجزت 5 ملايين جرعة من لقاح شركة "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا، على إثر إعلان الشركة عن نسبة فاعليته ضد الفيروس بـ94.5%.



وقال هانكوك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "عقدنا اليوم اتفاقا أوليا حول 5 ملايين جرعة من لقاح "موديرنا".



وبشأن الوضع الوبائي في المملكة، قال الوزير إن هناك آلاف الأشخاص الذين يعانون مما وصفه بـ "الكوفيد الطويل الأمد"، حيث لا تزال أعراض المرض تؤثر على الحالة الصحية للأشخاص بعد فترة طويلة من إصابتهم بفيروس كورونا.