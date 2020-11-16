



أعرب البرلمان الافريقي عن استعداده لمرافقة الجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي لإيجاد حلول دائمة للنزاع بالصحراء الغربية وفق قرارات الشرعية الدولية.



وقال رئيس البرلمان الافريقي بالنيابة، بوراس جمال، في بيان اليوم أن “البرلمان الذي يعد الجهاز التشريعي للإتحاد الإفريقي يتابع بقلق التوترات الأخيرة والمتزايدة في الصحراء الغربية، ولا سيما في المنطقة العازلة في الكركرات مما يهدد الهدنة الهشة التي ظلت سارية منذ عام 1991”.



وأكد البرلمان الافريقي دعمه لموقف الاتحاد الأفريقي المعبر عنه من قبل موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد والذي يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة التعجيل بعملية تعيين مبعوثه الشخصي.



كما أعرب عن تأييده لما صدر عن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في الإشادة بالجهود الجارية التي تبذلها الجهات المعنية في المنطقة والأمم المتحدة لتعزيز الحوار والحفاظ على الوضع الراهن.



وجاء في البيان أنه “انسجاما مع ولايته المتمثلة في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة يقف البرلمان الافريقي على أهبة الاستعداد لمرافقة الجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي لإيجاد حلول دائمة لهذا الصراع وفق قرارات الشرعية الدولية”.



