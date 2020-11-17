تعرض شاب لا يتجاوز الثلاثينيات من العمر لجريمة قتل اليوم في العاصمة، من قبل اشخاص كانوا يريدون الاعتداء على ممتلكاته، بحسب ما ذكر ل "الخبر" مصدر مقرب من العائلة.



وينحدر الشاب المعتدى عليه من ولاية تبسة وكان متواجدا بالعاصمة في اطار نشاط مهني في مجال كاميرات المراقبة، قبل ان يتعرض لاعتداء من قبل اشخاص مجهولين.



ولَم يؤكد المصدر ما ان كانت مصالح الأمن قد حددت هوية المشتبه بهم في مقتل الشاب، جازما بأن الشاب تعرض الى محاولة اعتداء انتهت بمقتله.



