ارتفعت أسعار النفط بفضل توقعات بأن تمدد منظمة "أوبك" وحلفاؤها تخفيضات إنتاج الخام لمدة ثلاثة أشهر على الأقل في حين عززت المعنويات أنباء لقاح واعد آخر لفيروس "كورونا".

وارتفع خام القياس العالمي "برنت" في عقود شهر جانفي 30 سنتا ما يعادل 0.68 % إلى 44.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 50:07 صباحاً بتوقيت الجزائر. وأضاف خام "غرب تكساس" الوسيط الأمريكي 22 سنتا ما يعادل 0.53 % إلى 41.56 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد صعدت أكثر من اثنين بالمائة بعد أن سجلت مستويات أكثر ارتفاعا في وقت سابق من الجلسة عندما قالت موديرنا إن لقاحها التجريبي أظهر فعالية بنسبة 94.5 بالمائة في منع الإصابة بكوفيد-19 .

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي تسليم جانفي جلسة التداول مرتفعة 1.04 دولار، أو 2.43 بالمائة، لتسجل عند التسوية 43.82 دولار للبرميل بعد أن قفزت في وقت سابق أكثر من أربعة بالمائة. وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر 1.21 دولار، أو ثلاثة بالمائة، لتبلغ عند التسوية 41.34 دولار للبرميل.

وتلقت أسعار النفط دعما أيضا من بيانات تظهر أن مصافي التكرير في الصين قامت بمعالجة مستويات يومية قياسية من الخام في أكتوبر.

وسجل الخام الأمريكي وخام برنت كلاهما مكاسب بأكثر من ثمانية في المائة الأسبوع الماضي بدعم من آمال لقاح مضاد لفيروس كورونا وتوقعات بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، ومن بينهم روسيا، سيبقون على تخفيضات الإنتاج العام القادم لدعم الأسعار.