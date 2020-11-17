أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن ما يربو على 54.59 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و320446 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وهذه قائمة الدول الأكبر تضررا بالإصابات.

وقد سجلت الولايات المتحدة عدد الوفيات 246208 ، وإجمالي الإصابات 11056897.

وفي المرتبة الثانية الهند بإجمالي وفيات 130070، وإصابات 8845127. ومن ثم البرازيل بوفيات 165658، وإصابات 5848959. وفرنسا بوفيات 44548، وإصابات 1981827.

وروسيا بإجمالي وفيات 33186، وإجمالي إصابات 1925825.