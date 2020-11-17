توفي شخصان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور، وقع ليلة البارحة بالطريق الوطني رقم 01 بجسر النعام حوالي 09 كلم بالمخرج الجنوبي لمدينة الجلفة، حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر أن هذا الحادث الذي وقع في حدود الساعة الثامنة مساء وثلاث وعشرين دقيقة على مستوى الطريق الوطني رقم 01 بجسر النعام نجم على إثر اصطدام سيارة من نوع "أكسنت" وشاحنة "هيونداي "ذات ثلاجة .

وأسفر هذا الحادث عن وفاة شخصين في عين المكان يبلغان من العمر 60 و50 سنة، وجرح ثلاثة آخرين تتراوح أعمارهم ما بين 34 و43 سنة وتدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالجلفة لإسعاف الجرحى وتحويل الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عاصمة الولاية، فيما فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.