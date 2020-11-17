نصب كل من وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة شمس الدين شيتور ووزيرة التكوين والتعليم المهنيين هيام بن فريحة، لجنة مختلطة تتكون من خبراء ومختصين من القطاعين توكل إليها مهمة تحديد شعب التكوين ذات الأولوية في مجال النجاعة الطاقوية والطاقات المتجددة، حسبما أفاد به بيان لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.

وأوضح المصدر أنه "في إطار المشاورات القطاعية المشتركة التي بادر بها وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة مع القطاعات الوزارية الأخرى بهدف تحديد وإعداد خارطة طريق قطاعية في مجال الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، استقبل شمس الدين شيتورمن قبل وزيرة التكوين والتعليم المهنيين هيام بن فريحة".

وخلال هذا اللقاء، "اتفق الطرفان على توحيد الجهود لتقديم عرض متكيف للتكوين المهني قادر على الاستجابة لحاجيات سوق النجاعة الطقوية والطاقات المتجددة"، حسب ذات المصدر.

ولتمكين تحقيق فعلي ومتابعة دائمة لبرنامج الشراكة هذا بين القطاعين، قرر الوزيران خلال هذا الاجتماع تنصيب لجنة مشتركة تضم خبراء من القطاعين تتمثل مهامها أساسا في تحديد فروع التكوين الأولوية في مجال النجاعة الطاقوية والطاقات المتجددة على المستوى المحلي تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة.

وستتكفل هذه اللجنة كذلك بوضع برنامج تكوين للاختصاصات المتعلقة بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، يضيف المصدر نفسه.