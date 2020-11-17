ألهب الهدف الذي سجله رياض محرز في شباك زيمبابوي مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ، وتفاعل حتى زملاءه الناشطين في مختلف الدوريات الأوروبية بطريقه إيداع الكرة في الشباك. الصفحة الرسمية لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي باللغة العربية تفاعلت مع الهدف وجاءت التغريدة :" كونترول بكعب القدم، مهارة فائقة ومراوغة، إنهاء رائع في المرمى، هدف استثنائي من ساحر العرب مع الجزائر."

ورشحت صحيفة ماركة الإسبانية عبر موقعها على الأنترنت بأن ينافس هدف محرز العالمي على جائزة " بوشكاش" هذا الموسم.