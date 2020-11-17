أعلنت مديرية الصحة لولاية معسكر، عن تقليص عدد الزوار وأيام وساعات زيارة المرضى في المستشفيات، نظرا للمستجدات الوبائية ومؤشرات الترصد لوباء كوفيد-19.

وأوضحت المديرية في بيان صادر عن مدير المؤسسة العمومية الاستشفائية عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أنه "نظرا للمستجدات الوبائية ومؤشرات الترصد لوباء كوفيد-19 تم تحديد يومي الأحد والخميس من كل أسبوع لزيارة المرضى مع تقليص مدة الزيارة لتصبح من الساعة الثانية إلى غاية الساعة الثالثة زوالا مع الاقتصار على زائر لكل مريض".

كما أكدت أن "الوضعية الحالية للوباء تستدعي من الجميع اليقظة والارتداء الإلزامي للقناع الواقي مع احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية"