تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء غائمة وغير مستقرة على الولايات الوسطى والشرقية خلال الأيام المقبلة.

وحسب ذات المصالح، فإن الأجواء غير المستقرة ستستمر خلال الأيام المقبلة، خاصة بداية من يوم الجمعة بقدوم اضطراب جوي، ويخص ولايات: قسنطينة، باتنة، تبسة، سوق أهراس، عنابة، سكيكدة، بجاية، سطيف، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية والبويرة. وأضافت ذات المصالح، أن كمية الأمطار ستصل إلى 20 ملم على الولايات الشرقية الساحلية والداخلية.

وسيكون الاضطراب الجوي محملا بأمطار رعدية معتبرة على الولايات الشرقية مع تراجع في درجات الحرارة القصوى والدنيا.

أما عن درجات الحرارة فستتراوح مابين 16 إلى 24 درجة على الولايات الشمالية للوطن وقد تصل إلى 3 درجات ليلا.