تحدث لاعبو شباب بلوزداد عن الأجواء داخل الفريق والتحضيرات التي تسبق الموسم الكروي وخصوصا مباراة السوبر أمام الجار اتحاد الجزائر.

وقال المدافع شمس الدين نسّاخ في تصريحات للصفحة الرسمية للنادي على فايسبوك: "الأكيد أننا نحترم المنافس لأننا نعرف جيدا بعضنا البعض، نحن نستعد بكل جدية لمباراة داربي، نتمنى أن تكون في المستوى، نتأسف فقط لغياب الجمهور لكن نسعى أن نفوز حتى نستهل الموسم الجديد بفرحة.

من جهته أوضح اللاعب تريكات بخصوص اللقاء: "تنتظرنا مباراة كأس السوبر، نعمل أن نكون في الموعد بالرغم من أنه لسنا جاهزين 100/100، المباراة ستكون صعبة نوعا ما على الطرفين لأنها أول مواجهة رسمية في الموسم."

أما زميله سويبع فاعتبر أن الفوز بمباراة كأس السوبر يعد مكسبا هاما للفريق قبل انطلاق الموسم وأردف :" نحترم المنافس ، نأمل أن نسعد جماهيرنا، المباراة الرسمية الأولى في بداية الموسم عادة ما تكون صعبة."