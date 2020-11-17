توفي 40 شخصا وأصيب 1251 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة جراء وقوع 1096 حادث مرور في عدة مناطق من الوطن خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 14 نوفمبر الجاري، حسب ما أفادت به اليوم الثلاثاء حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت بولاية الجزائر بوفاة 4 أشخاص وجرح 63 آخرين، تم إسعافهم وتحويلهم إلى المستشفيات على إثر 75 حادث مرور.

وقامت وحدات الحماية المدنية بـ 1581 تدخل سمح بإخماد 1223 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفـة.

أما فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 578 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 48 ولاية، تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ627 عملية تعقيم عامة عبر 48 ولاية مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة والمجمعات السكنية والشوارع.