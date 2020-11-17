أشرف والي ولاية المدية واللجنة الأمنية بالتنسيق مع المجلس الشعبي الولائي والسلطات المحلية على تسليم مستلزمات طبية لفائدة المؤسسات الصحية والصحة الجوارية بكل تراب الولاية، حيث تمثلت الوسائل 50 ألف كمامة، و12 ألف مئزر طبي و43 ألف كمامة طببة.

وأكد والي المدية أن هذه العملية ستتبع بعمليات أخرى مطمئنا بخصوص خزانات الأوكسجين والعتاد الطبي للتكفل بمرضى كوفيد19 ، وتوفير الأوكسجين. وأضاف إن مصالحه بصدد إجراء تحقيقات وبائية التي ستسمح بتحديد أماكن انتشار الوباء و حصر الوباء واتخاذ الإجراءات المناسبة في وقتها.