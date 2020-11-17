دعا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى اجتماع طارئ عبر تقنية الفيديو مع ممثلين عن اتحادية الغابون ونظيرتها الغامبية للنظر في حادثة مطار نانغول.

وكان منتخب الغابون الذي وصل إلى غامبيا لخوض مباراة الإياب ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا بالكاميرون قد احتجز لساعات طويلة قبل السماح له بدخول الأراضي الغامبية.

وأعرب الأمين العام للكاف عن أسفه الشديد لهذه الواقعة وقام بإبلاغ الطرفين بقراره باستدعاء اللجنة التأديبية من أجل كشف أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات وتطبيق العقوبات المترتبة عن ذلك حسبما جاء عبر الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.