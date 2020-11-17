صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، بالأغلبية بـ "نعم" على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها.

وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، بحضور عدد من الوزراء.

حيث تم اقتراح في المادة 26 من قانون الوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، حذف عبارة عدة أشخاص من الفقرة الأولى من هذه المادة.

كما تم سحب التعديل من المادة 35 والمادة 36 والمادة 42 والمادة 47.