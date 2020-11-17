تمكنت مصالح الجمارك الجزائرية من حجز ما لا يقل عن 825.7 قناطير من الكيف المعالج في عمليتين منفصلتين في إطار مكافحة المخدرات وتهريبها عبر المناطق الحدودية للجنوب الغربي للبلاد، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى المديرية الفرعية للإعلام والاتصال بالمديرية الجهوية لذات السلك ببشار.

ونفذت العملية الأولى بدعم من أفراد الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني بالمشرية والتي أسفرت عن حجز بالمكان المسمي "لبقة جبل'' الواقع على مسافة 27 كلم من الحدود المغربية بإقليم بلدية القصدير (النعامة) 72.1 قنطارا من الكيف مخبأة بعناية في مكان مهجور بغرض نقلها فيما بعد إلى داخل التراب الوطني، حسب نفس المصدر. وبعد مصادرة هذه الكمية من الكيف المعالج قيدت غرامة جمركية قدرها 86 مليون دج ضد مجهول، وفق ذات المصدر.

وفي عملية أخرى لمحاربة الجريمة ومختلف أشكال مكافحة المخدرات وتهريبها، ضبطت عناصر الفرقة المتعددة المهام للجمارك في عين الصفراء وصفيصيفة (ولاية النعامة) بالمكان المسمى "ثنية المجاهدين'' بمنطقة الدويس (2 كلم من الطريق الوطني رقم 6) كمية قدرها 105.6 قناطير من نفس النوع من المخدرات، كما جرى شرحه.

وكانت هذه الكمية من الكيف المعالج معبأة في 24 حقيبة محمولة من قبل عشرة (10) أحمرة التي كانت متوجهة نحو داخل البلاد، وتم اكتشافها بمساعدة ومساهمة أفراد الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني التابعين للموقع العسكري والفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالنعامة. وقيدت غرامة جمركية قدرها 610 مليون دج أيضا ضد مجهول ، كما ذكرت ذات الهيئة.