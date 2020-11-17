أطاح عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران أمس الإثنين بثلاثة أشخاص من مروجي المخدرات الصلبة مع حجز 40 غراما من "الكوكايين".

تمت هذه العملية بناءا على تحريات معمقة حول نشاط شخص يقوم بترويج المخدرات في الوسط الحضري الأخير الذي تم توقيفه على مستوى حي سيدي الهواري العتيد بعد وضع خطة محكمة وبحوزته 40 غراما من "الكوكايين" ليتم تحويله إلى المصلحة للتحقيق. ومواصلة للتحقيقات الأمنية اتضح أن له شريكان في القضية أحدهما الممون الرئيسي لهذا النوع من المخدرات حيث أنه

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تحديد هوية ومكان تواجدهما قبل القبض عليهما بالقرب من مسكنيهما بالحي سالف الذكر. وتم تحرير إجراء قضائي ضد ثلاثتهم سيحالون بموجبه على العدالة لمتابعتهم قضائيا في قضية الحيازة والمتاجرة في المخدرات الصلبة. محمد بن هدار