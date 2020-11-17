قضت محكمة أولاد ميمون، في تلمسان، على رئيس بلدية سيدي امجاهد في تلمسان بـ 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 300 مليون سنتيم ، بتهمة التعدي على حرمة الأشخاص، عن طريق تصوير أحد المواطنين على شاطئ البحر في فيديو مخل بالحياء دون علمه.

وحسب الضحية الذي صرح لـ"االخبر" قائلا "تلقيت رسالة مجهولة تحمل عقد زواجي مع كتابة عبارات تهديد وتصفيتي جسديا"، كما تلقت زوجتي مكالمة من امرأة تخبرها بأني متزوج من زوج ثانية وقد قامت الشرطة القضائية بالتحقيق بعد الشكاوى التي أودعتها أمام قاضي التحقيق لمغنية، حيث تم القبض عليها واعترفت بأن رئيس بلدية سيدي امجاهد وعدها بسكن ريفي.

كما ينتظر أن يحاكم أمام محكمة الغزوات في قضايا أخرى.