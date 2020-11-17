أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، أن وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، نفذت خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 17 نوفمبر 2020، أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، أوقفت (45) تاجر مخدرات وضبطت خلال عمليات متفرقة كميات ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـ (16) قنطارا و(21.762) كيلوغرام تم إدخالها عبر الحدود مع المغرب.

كما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك تاجري (02) مخدرات وحجزت (09) قناطير و(65.05) كيلوغرام من الكيف المعالج في عمليات منفصلة بالنعامة، في حين أوقفت مفارز أخرى بالتعاون مع مصالح الأمن الوطني بوهران (06) تجار مخدرات وضبطت كمية أخرى من الكيف المعالج تُقدر بقنطارين (02) و(84.5) كيلوغرام.

وفي نفس السياق، تم توقيف (37) تاجر مخدرات وحجز (381.212) كيلوغرام من الكيف المعالج و(252221) قرص مهلوس في عمليات أخرى متفرقة بكل من بشار وتلمسان ومستغانم وغليزان وقسنطينة وتبسة وباتنة وأم البواقي وخنشلة وبجاية وعين الدفلى والجلفة. من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار، (112) شخصا وحجزت (05) شاحنات و(06) مركبات و(30) مولدا كهربائيا و(24) مطرقة ضغط و(05) أجهزة للكشف عن المعادن و(180) كيس من خليط خام الذهب والحجارة ومعدات تفجير وأغراض أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب،

فيما أوقفت مصالح الدرك الوطني (07) أشخاص وحجزت (13) بندقية صيد و(2500) وحدة من الألعاب النارية خلال عمليات منفصلة بكل من قسنطينة وخنشلة والمسيلة والشلف وبرج بوعريريج وسكيكدة وبجاية والوادي وغرداية وجانت. كما تمّ إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (58581) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وتندوف وبرج باجي مختار.

وفي سياق آخر، أحبط حراس السواحل ومصالح الدرك الوطني محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ (290) شخصا كانوا على متن قوارب مطاطية وقوارب تقليدية الصنع بكل من عنابة وسكيكدة والطارف وبومرداس ووهران ومستغانم وعين تموشنت وتلمسان، فيما تم توقيف (108) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من إليزي وتلمسان وأدرار وسيدي بلعباس والطارف.