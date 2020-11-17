قال الناطق الرسمي لفريق مولودية الجزائر سيد علي عوف بأن اللاعب السابق لأهلي برج بوعريرج والحالي للهلال السوداني لا يدين للفريق بأي شيء، وذلك حسب الموقع الرسمي للفريق على فايسبوك.

وأضاف المصدر: أن "الغربال ليس لديه أي حق في مولودية الجزائر لا سابقا ولا حاليا، بما أنه لم يوقع على أي عقد مباشر معنا، توقيعه في الهلال السوداني وتأهيله من طرف الفيفا يظهر حقيقة القضية، اتفاقنا مع أهلي البرج كان في حالة إسقاط إجازة روني و هو ما لم يحصل، للأسف، الغربال كان يهمنا كثيرا لكن لم نتمكن من تأهيله."