قام عدد من أولياء تلاميذ ابتدائية سليمان ملاح قطوف ببلدية طلمين، في المقاطعة الإدارية تميمون على غلق المدرسة، حيث تعيش المدرسة على صفيح ساخن في هذا الدخول المدرسي وذالك على خلفية المشاكل المتراكمة التي تتخبط فيها هذه الابتدائية منذ سنوات كما يقولون.

وبحسب الأولياء فإن معظم طاولات المؤسسة مهترئة ولا تصلح للجلوس فضلا عن نقص عددها رغم نظام التفويج إلا أن المؤسسة لم تستطع توفير طاولة لكل تلميذ.

وأشار أولياء التلاميذ إلى أن الابتدائية في حاجة ماسة لعملية صيانة تخص أجهزة التبريد وشبكتي الكهرباء والماء ناهيك عن عدم وجود عمال يضمنون أمن وحراسة المؤسسة ونظافتها وطبخ الوجبات الساخنة للتلاميذ ويأمل هؤلاء في تدخل السلطات لحل المشكل وعودة أبنائهم إلى الدراسة.