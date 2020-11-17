أفاد بيان لخلية الإعلام بأمن ولاية تبسة صبيحة اليوم الثلاثاء، أن قاضي التحقيق لدى محكمة الشريعة أصدر أمرا يقضي بحبس قاتل الممرض ببلدية العقلة الحبس المؤقت ووضع شخصين آخرين تحت الرقابة القضائية.

وجاء في نص البيان الذي تسلمت "الخبر" نسخة منه إثر جريمة القتل التي راح ضحيتها المسمى ش ع البالغ من العمر 25 سنة المقيم ببلدية العقلة فتحت الفرقة الجنائية بأمن ولاية تبسة تحقيقا معمقا بالتنسيق مع أمن دائرة العقلة أين قامت قوات الشرطة بتوقيف 06 أشخاص على ذمة التحقيق من بينهم الجاني الرئيسي، كما شمل التحقيق عدة أشخاص أين أثبتت الأدلة على تورط المشتبه فيه الرئيسي في الجرم وكذا عدة قضايا أخرى .

وأسفرت إجراءات تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشريعة الذي قدم التماسات الإيداع لقاضي التحقيق .