أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزار، اليوم الثلاثاء، عشية صب معاشات التقاعد وذوي الحقوق أن "السيولة ستكون متوفرة في كل مراكز البريد عبر التراب الوطني".

وأضاف بومزار في تصريح للصحافة بمناسبة إعطاء إشارة انطلاق حملة وطنية لتعقيم مراكز البريد على المستوى الوطني أن "السيولة متوفرة وأنه على المواطنين احترام الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي لمنع انتشار الفيروس كوفيد-19".

ولفت إلى أن الأيام التسع المخصصة لدفع هذه المعاشات (ابتداء من تاريخ 18 من كل شهر) أضحت غير كافية ولذا سيتم العمل على توسيع هذه الفترة (ابتداء من 15 من كل شهر) بعد موافقة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد.

وذكر الوزير في ذات السياق بكل الإجراءات والتسهيلات التي أقرها القطاع بهدف تخفيف الضغط على عمال بريد الجزائر سيما احترام الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي.

ومن بين هذه التسهيلات أيضا تلك الموجهة لفئة المتقاعدين، ذكر الوزير إمكانية سحب معاشاتهم عن طريق "التوكيل الاستثنائي" مؤكدا في ذات الوقت بأن هذا الإجراء "يسمح للشخص الذي لا يرغب في التنقل إلى مكاتب البريد، بتفويض شخص آخر ينوب عنه للقيام بالعملية وذلك بهدف الحد من تنقل الأشخاص خاصة المسنين الذين يعتبرون الأكثر عرضة للعدوى بالفيروس ".

فضلا عن ذلك، يؤكد الوزير، إمكانية استغلال الشبابيك الآلية الخاصة بالبنوك وكذا استعمال أجهزة الدفع الإلكتروني لبريد الجزائر وكذا دفع الفواتير عن طريق الأنترنت .