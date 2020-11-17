قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني أنفانتينو أن الراحل محند شريف حناشي الرئيس السابق لشبيبة القبائل ترك انجازات وإرثا لن ينسى.

وفي رسالة تعزية بعث بها إلى رئيس الفاف خير الدين زطشي أكد السويسري أنه استقبل وفاة حناشي بحزن كبير.

وحملت الرسالة في طياتها عبارات الثناء والعرفان للمجهودات الكبيرة التي بذلها المرحوم سواء كلاعب أو رئيس والتي كللت بتتويجات عديدة. وتوجه المتحدث ذاته في الأخير بكامل تعازيه الخالصة للفاف ولعائلته وأصدقائه والأسرة الكروية للكناري.