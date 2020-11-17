جائزة " بوشكاش" لأفضل هدف هي جائزة تم استحداثها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم بطلب من رئيس الفيفا آنذاك ، السويسري جوزيف بلاتر في عام 2009. تمنح لأصحاب أجمل الأهداف خلال العام الكروي من اللاعبين الذكور و الإناث ، ومنذ 2016 دخلت الجائزة ضمن جوائز الفيفا للأفضل كرويا.

سميت الجائزة باسم اللاعب المجري "فيرينك بوشكاش" تكريما لمسيرته الكروية الرائعة ومشواره الحافل، حيث لعب لنادي ريال مدريد في فترة الخممسينيات وستينيات القرن الماضي ، وكان جزءا من الحقبة الذهبية لمنتخب المجر لكرة القدم ، بتسجيله رقما قياسيا بلغ 84 هدفا في 85 مواجهة دولية ، ويعد من هدافي القرن العشرين برصيد 512 هدفا في 528.

يعد البرتغالي كريستيانو أول من فاز بالنسخة الأولى من الجائزة في عام 2009 بعدما أختير هدفه الأسطوري بقميص مانشستر يونايتد ضد نادي بورتو في مسابقة دوري الأبطال كأفضل هدف بعدما تحصل على 17.68 من الأصوات.

ورشحت صحيفة ماركة الإسبانية عبر موقعها على الأنترنت بأن ينافس هدف محرز العالمي الذي سجله ضد زيمبابوي على جائزة " بوشكاش" هذا الموسم.