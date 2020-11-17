تمكنت مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لأمن عنابة، عشية اليوم، من توقيف شبكة وطنية مختصة في التهريب و المتاجرة بقطع نقذية اصلية كمحمية ذات قيمة تاريخية .

وحسب مصدر امني، فقد أسفرت العملية لتوعية التي قام بها أفراد الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لامن دائرة برحال عن توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم 24و35سنة، في حالة تلبس بحياتهم لكمية معتبرة من القطع النقدية، تمثلت في 24 قطعة ، منها 19 قطعة اصلية أثرية محمية ذات قيمة تاريخية تعود للفترة البيزنطية و الرومانية. كما مكنت العملية، حسب نفس المصادر من استرجاع أجهزة ساسة دون ترخيص تستخدم في الكشف و البحث عن المعادن الثمينة، بالاضافة الى حجز ذخيرة حربية من الصنف الرابع دون ترخيص.