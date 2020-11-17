حذرت مديرة الصحة لولاية ميلة ذكاري سميرة ،من التهاون و اللامبالاة في احترام الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في ظل الوضعية المتأزمة الصحية الصعبة التي تمر بها الولاية ، خاصة و أن مستشفيات الولاية الأربعة الموجودة في فرجيوة و ميلة ،وادي العثمانية و شلغوم العيد،و الاي لا تتوفر كلها سوى على 12 سريرا للعناية المركزة و الإنعاش، و هو عدد غير كاف تماما ، لا سيما و أن الموجة الثانية للوباء أكثر سرعة و أكثر حدة من الموجة الأولى، هذا رغم أن عدد أسرة الإنعاش سيرتفع حسب المسؤولة ذاتها إلى 28 سريرا عن قريب.

و عن الوضعية الوبائية الحالية للولاية كشفت مسؤولة قطاع الصحة بولاية ميلة ، خلال فوروم الإذاعة عن تواجد 157شخصا حاليا على مستوى مصالح كوفيد19 بمستشفيات الولاية .

و عن مادة الأوكسجين ، نفت المديرة وجود أي نقص أو غياب لهذه المادة الأساسية، مؤكدة أن مصالح الكوفيد تزود بالأوكسجين يوميا و بشكل منتظم، و ردا على سؤال -الخبر- بوجود شبكة الأوكسجين بمستشفى طوبال بميلة في وضعية مهترئة بسبب قدمها مما يجعل ضخ الأوكسجين ضعيفا و لا يصل بالشكل المناسب للمرضى ،ما يزيد من معاناتهم و يكون ذلك سببا أحيانا في وفاة بعضهم، قالت مديرة الصحة أن الشبكة قدينة فعلا ،لكن مصالحها تقوم بدورها في إصلاحها و قد تم تبديل كل التجهيزات المعطلة ،و قد تحسنت وضعية الشبكة عموما.