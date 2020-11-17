تم تسجيل 1002 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلنت اليوم وزارة الصحة و إصلاح المستشفيات. و تعد هذه الحصيلة الأعلى منذ بداية الجائحة في الجزائر والتي ترفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 69.591 حالة.

كما تم تسجيل 18 وفاة جراء الفيروس خلال نفس الفترة ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية الجائحة في الجزائر 2186 وفاة، حسبما أفاد الناطق الرسمي للجنة رصد و متابعة الفيروس الدكتور جمال فورار.

و أضاف المصدر أن 611 مريضا تماثلو للشفاء خلال نفس الفترة و أن 39 اخرين متواجدون تحت العناية المركزة.